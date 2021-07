Maillot jaune sur les épaules, Tadej Pogacar a remporté les deux dernières étapes de montagne de cette 108e édition du Tour de France. Deux jours de suite, il a réglé au sprint ses deux plus farouches adversaires, Jonas Vingegaard et Richard Carapaz, pour remporter deux des trois arrivées au sommet de ce Tour de France, au Col du Portet et à Luz-Ardiden.