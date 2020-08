Décidément, cette première étape du Tour de France 2020 n'a pas fini de faire parler d'elle. Après les abandons de Philippe Gilbert et de John Degenkolb notamment, c'est un des favoris du Tour, Thibaut Pinot, qui a donné ses impressions sur l’étape de la veille, lui qui est aussi tombé à 3 kilomètres de l'arrivée.

"J'ai déjà connu des routes glissantes, ou la pluie, mais là ça n'avait rien à voir. On a fait 150 kilomètres sur du verglas ! Moi, j'ai eu peur toute la journée, c’était beaucoup de stress. Ma chute n'est pas due à un ralentissement, on est arrivé sur un passage pour piétons et on a tous glisser sans même toucher les freins.", a expliqué Pinot au micro d'Eurosport.

Interrogé sur sa chute, le coureur de la Groupama FDJ, s'est montré rassurant:" Ça va. On va dire que ça aurait pu être pire même si c'est jamais très bon de tomber lors de la première étape du Tour, mais hier c’était une étape hors-norme. Il faut essayer d'oublier et de passer à autre chose."

Pinot en a aussi profité pour donner son avis sur l'étape du jour:" Je crois qu'on aura un début d'étape rapide. Ensuite, pourquoi pas déjà une explication avec les favoris. Donc ça sera une étape dure aujourd'hui."