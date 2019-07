Le départ fictif de la 17e étape du Tour de France a été donné mercredi à 12h25 (départ réel à 12h40) au pied du Pont du Gard, l'un des sites antiques de cette étape qui longe l'amphithéâtre d'Orange et passe par Vaison-la-Romaine et arrivera à Gap vers 17h25 après 200 km d'un parcours accidenté et une journée de canicule.

Cette étape de transition est la dernière favorable aux baroudeurs, comme Thomas De Gendt et Greg Van Avermaet. "Hier, c'était pour Caleb Ewan, et dans les Alpes, je travaillerai pour Tim Wellens", déclare Thomas De Gendt. "Aujourd'hui c'est la seule étape où je vois une chance pour moi".

"Le final me convient", dit de son côté Greg Van Avermaet. "Mais je ne serai pas le seul. Les Alpes seront trop difficiles pour des coureurs comme moi".

Le parcours, casse-pattes à partir du massif des Baronnies, ne comporte que deux montées répertoriées. La dernière, le petit col de la Sentinelle (5,2 km à 5,4 %), est située à seulement 8,5 kilomètres de la ligne d'arrivée installée dans la préfecture des Hautes-Alpes.

A Gap, la dernière visite du Tour s'était conclue par une échappée victorieuse de l'Espagnol Ruben Plaza, 30 secondes devant Peter Sagan.

A noter qu'en raison de la canicule, les délais d'arrivée ont été rallongés et les ravitaillements auront lieu plus tôt.

Il y a 160 coureurs au départ. Le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) et l'Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana) sont non-partants.

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) porte le maillot jaune pour la 13e journée.

De jeudi à samedi, le Tour va passer trois jours en haute montagne dans les Alpes, avant la dernière étape qui se terminera traditionnellement sur les Champs-Elysées à Paris dimanche.