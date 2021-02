Outre les 19 formations WorldTour et Alpecin-Fenix, première du classement UCI Pro Team 2020, trois invitations ont été accordées aux équipes françaises B&B Hotels p/b KTM, Arkéa-Samsic et Total Direct Energie.

Cette modification est la résultante de l'approbation, par le Conseil du Cyclisme Professionnel et le Comité Directeur de l'UCI, d'une série de dispositions "visant à offrir en 2021 une plus grande flexibilité aux acteurs du cyclisme sur route durement éprouvés par la crise sanitaire", a déclaré la fédération internationale dans un communiqué jeudi.

Ce changement était souhaité par les fédérations française, italienne et espagnole, qui organisent les trois grands tours. Il permet d'agrandir le peloton à 184 coureurs, contre 176 en 2020, et ainsi d'inviter une équipe supplémentaire.

L'UCI a précisé que le nombre de coureurs par équipes au départ des grands tours est toujours fixé à huit et que cette dérogation restera applicable uniquement en 2021. Elle doit offrir "des opportunités de compétition supplémentaires au plus haut niveau à plusieurs équipes et à de nombreux coureurs dans une période où elles ont été réduites de manière significative".