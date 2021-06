On prend les mêmes et on recommence ? Cette 2e étape du Tour de France ressemble très fort à la première avec un parcours vallonné (6 ascensions recensées) en Bretagne sur les 182 kilomètres séparant la petit cité de Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne, commune costarmoricienne rendue célèbre pour son mur où le Tour de France va arriver pour la quatrième fois en dix ans.

L'ascension finale sera à escalader à deux reprises dans les 15 derniers kilomètres. Lors du premier passage, en plus des points pour le classement de la montagne (2 points au premier et 1 au second), il y aura un sprint bonification réservant 8, 5 et deux secondes aux trois premiers.

Après son numéro de la veille à Landerneau, Julian Alaphilippe, maillot jaune sur les épaules est le grand favori de cette deuxième étape. Il devra comme samedi se méfier de Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert voire Michael Matthews, deuxième de la première étape. Les favoris au classement général pourraient également bouger, à commencer par Primoz Roglic souvent très à l'aise sur les ascensions courtes.

L'arrivée devrait être jugée entre 17h30 et 17h50.

Le profil de la 2e étape

© D.R.

Suivez la 2e étape du Tour de France en direct commenté