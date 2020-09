Les deux étapes pyrénéennes, qui ont conduit Primoz Roglic au pouvoir, ont délivré des enseignements parfois définitifs pour certains, même si tout reste encore à faire.

Dès après l’arrivée de la 9e étape gagnée à Laruns par ce diable de Pogacar, les coureurs se sont engouffrés dans le bus de leur équipe direction La Rochelle et la Charente-Maritime où les attend ce lundi la première des deux journées de repos. Un moment de récupération plus que bienvenu car le Tour s’est révélé jusqu’ici très difficile et, après l’un ou l’autre moment plus insipide, son intensité est allée crescendo. Notamment ce week-end dans les Pyrénées, où les deux courtes étapes ont assuré leur lot de spectacle et d’émotion.

(...)