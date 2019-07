A l'approche du Grand départ qui sera donné samedi, le Fan Park a été inauguré jeudi à 14H00, place De Brouckère à Bruxelles, en présence de l'ancien cycliste professionnel Bernard Hinault. Le Français a remporté le tour de France à cinq reprises, à l'instar d'Eddy Merckx.

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close et ses échevins de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, Delphine Houba, et des Sports Benoit Hellings étaient également présents. Ils ont coupé le ruban, marquant l'ouverture officielle du Fan Park.

Delphine Houba et Christian Prudhomme se sont ensuite exprimés sur le podium.

L'échevine a rappelé qu'il s'agissait d'un événement historique : "C'est le deuxième grand départ qui est donné à Bruxelles. Le premier a eu lieu en 1958", a-t-elle souligné. Christian Prudhomme s'est quant à lui enthousiasmé de voir la ville parée de jaune : "Merci à Bruxelles de s'être portée candidate pour les 50 ans de la victoire d'Eddy Merckx et les 100 ans du maillot jaune, parce que celui qui pouvait le mieux symboliser ce maillot c'est Eddy Merckx. (...) Nous sommes au coeur du pays qui représente le cyclisme, dans la capitale du cyclisme, avec sa légende et ses champions".

Plusieurs dizaine de personnes faisaient la file à l'entrée pour découvrir le lieu. De multiples stands occupent l'espace, avec des jeux gonflables pour les enfants, des spots photo thématiques, un jeu interactif de pêche, des chaises longues ou encore des ventes de t-shirts et de casquettes. Une fanfare anime l'après-midi.

Le Fan Park restera ouvert en journée jusque dimanche.