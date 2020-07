Dans une interview accordée à VTM, l'épidémiologiste s'est demandé si ça valait la peine d'organiser cette édition. "Il y aura beaucoup moins de plaisir pour les coureurs, les supporters, les soignants et les commentateurs”, relaye 7/7. “La question est de savoir s’il est toujours judicieux d’organiser le Tour de cette manière. Cela soulève beaucoup de questions. Et comment allez-vous garder le public sous contrôle? Les fans peuvent se voir refuser l’accès à un certain nombre de cols, mais on ne peut jamais contrôler complètement un groupe de personnes”.

Pierre Van Damme pense qu'il aurait été préférable de ne pas organiser le TDF cette année: “Il aurait été plus sage de ne pas l'organiser. On aurait pu attendre de voir comment l’Europe réagit à cette situation. Nous voyons quelques flambées de cas ici et là, montrons d’abord que nous sommes capables de maîtriser le virus”.