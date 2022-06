Toute la saison est marquée par la lutte qui oppose bon nombre d’équipes dans la perspective de garder ou obtenir une licence WorldTour pour les trois saisons à venir.

De toutes les épreuves, le Tour de France est celle qui attribue le plus de points UCI (au total 12.095 points) sur base duquel est calculé le classement mondial. C’est en additionnant le capital de chaque formation au terme des saisons 2020, 2021 et 2022 que seront déterminées les 18 équipes qui resteront au plus haut niveau.

On mesure donc l’importance de la course au maillot jaune.

Voici les points UCI que le Tour va délivrer cette année lors du Tour de France

Classement : 1.000, 800, 675, 575, 475, 400, 325, 275, 225, 175, 150, 125, 105, 85, 75… 10 pts aux 60 premiers du classement final.

: 1.000, 800, 675, 575, 475, 400, 325, 275, 225, 175, 150, 125, 105, 85, 75… 10 pts aux 60 premiers du classement final. Étapes : 120, 50,25,15, 5 pts aux 5 premiers.

: 120, 50,25,15, 5 pts aux 5 premiers. Maillot jaune : 25 pts par jour au leader du classement général individuel.

: 25 pts par jour au leader du classement général individuel. Classement par points : 120,50,25 pts aux 3 premiers du classement final par points.

120,50,25 pts aux 3 premiers du classement final par points. Classement de meilleur grimpeur : 120,50, 25 pts aux 3 premiers du classement final de meilleur grimpeur.