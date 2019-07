Le départ de la 2e étape du 106e Tour de France cycliste a été donné dimanche sur le coup de 14h30. L'équipe Jumbo-Visma a survolé !

Le contre-la-montre de 27,6 kilomètres déambulait dans les rues de Bruxelles. Cette seconde étape était attendue par tous, et le long du parcours des milliers de supporters répondaient présents.

Et le moins que l'on puisse dire est que le suspense a tenu de bout en bout.

L'équipe Ineos s'est élancée en première et a directement mis tout le monde d'accord. Longtemps meilleur temps intermédiaire et meilleur temps final, l'équipe britannique pensait avoir fait le plus dur.

Katusha a bien fait tomber le chrono intermédiaire, puis Deceuninck-Quick Step a fait trembler tout le monde en terminant le chrono à 82 centièmes des leaders provisoires.

La dernière équipe à s'élancer était celle du maillot jaune, Mike Teunissen. Jumbo-Visma a rapidement mis les points sur les i. À la mi-course, l'équipe hollandaise devançait de dix secondes celle d'Ineos.

Au bout du compte, c'est près d'une minute que prend Jumbo-Visma sur l'équipe de Thomas, grand favori du Tour.

En plus du maillot vert laissé à Sagan, Mike Teunissen fait mieux que conserver son maillot jaune, il creuse l'écart. Jumbo-Visma rafle même un troisième maillot aujourd'hui grâce à la performance du Belge Wout Van Aert qui devient le meilleur jeune du Tour et occupe la seconde place du classement général.

Demain au départ à Binche, un autre Belge portera un maillot distinctif puisque Greg Van Avermaet conserve lui aussi son maillot à pois.

Ces deux premières étapes ont répondu à toutes les attentes qui reposaient sur elles.

