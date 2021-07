Le Tour de France 2021 a livré tous ses verdicts, ou presque. Ce dimanche, la Grande Boucle se cloture par une 21e étape traditionnelle dans les rues de la capitale française. Après une partie effectuée "en cortège" depuis Chatou, ville départ de cette dernière étape, les coureurs arriveront sur les Champs Élysées, où la course devrait s'accélérer.

Mais il sera difficile d'échapper à un nouveau sprint massif. Le grand favori est sans conteste Mark Cavendish sur une avenue où il s'est déjà imposé à quatre reprises par le passé sur le Tour de France (entre 2009 et 2012). Ses adversaires les plus sérieux seront sans doute les Belges Jasper Philipsen (déjà 5e fois dans le top 3 depuis le début de ce Tour) et Wout Van Aert, au lendemain de sa superbe victoire sur le chrono.

Pour le classement général, il ne devrait normalement pas y avoir de chamboulements. Á moins d'une catastrophe, Tadej Pogacar devrait remporter son deuxième Tour de France consécutif.

L'arrivée est prévu aux alentours de 17h30.

Le profil de cette 21e étape

