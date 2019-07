"Je peux à peine y croire. On est venu pour viser la victoire et le maillot jaune avec Dylan et je me retrouve sur le podium"

Un florilège de réactions après la première étape:

Mike Teunissen, le vainqueur du jour : "Je peux à peine y croire. On est venu pour viser la victoire et le maillot jaune avec Dylan et je me retrouve sur le podium"

Dylan Groenewegen a lui chuté peu avant la flamme rouge, voyant s'envoler ses espoirs de victoire et de maillot jaune. "Je n'a pas vu la chute, c'est via l'oreillette que j'ai appris que Dylan était tombé. Je n'ai pas encore de nouvelles de Dylan, j'espère qu'il va bien", dit Mike Teunissen. "C'est vraiment dommage pour lui, je suppose qu'il est content que j'aie gagné. Je vais mettre quelques jours à réaliser que j'ai gagné", dit Mike Teunissen, qui sera en jaune dimanche pour le contre-la-montre par équipes de Bruxelles. "Nous serons au service de Steven Kruijswijk, qui vise le général".

Peter Sagan: "Je suis passé tout près de la victoire, derrière Mike Teunissen, mais nous n'en sommes qu'à la première étape du Tour. L'équipe a fait un excellent travail dans cette première étape et j'en suis très satisfait. Nous sommes passés à l'action dans le sprint intermédiaire à Les Bons Villers, que j'ai remporté, ainsi que les tronçons pavés. Je termine finalement 2e de l'étape à quelques centimètres de Teunissen. J'ai peut-être hésité dans mon timing de sprint mais je ne suis pas du tout frustré. Je dis donc que tout s'est bien passé et que la règle du Tour de France est 'jour après jour'."

Greg Van Avermaet, porteur du maillot à pois: "C’était le plan dans le bus ce matin. J’étais motivé pour faire quelque chose en Belgique. L’arrivée de Bruxelles était dure mais pas vraiment taillée pour moi. Passer premier dans le Mur de Grammont et prendre le maillot était le meilleur objectif pour moi. Le maillot de meilleur grimpeur c’est bon pour deux jours. Je veux gagner une étape, c’est le plus important. Et Epernay est une bonne opportunité pour moi."

Wout Van Aert, coéquipier du maillot jaune: "Nous comptions bien sur ce maillot jaune, même si nous ne nous attendions pas à ce que ce soit Mike. Je suis très heureux pour lui. Je l'ai connu en cyclocross et il le mérite."

: "Ce fut une longue journée, dure, mais super sympa pour moi", a indiqué le coureur wallon de Soudal-Lotto. "Le plaisir est certes peu nuancé par le fait qu'on ne gagne pas avec Caleb Ewan, 3e du jour à Bruxelles. Au-delà de cela, j'ai vraiment apprécié cette journée, tout ce public au bord de la route, même si les jambes commençaient à chauffer en fin d'étape, après presque 200 kilomètres à l'avant du peloton."

L'équipe Soudal-Lotto a travaillé à l'avant du peloton, derrière les échappés du jour, avec les coureurs de Deceuninck-Quick Step et de Jumbo-Visma. "Nous avions un petit accord entre nous pour gérer l'avant du peloton. Le Mur de Grammont, le Bosberg et le secteur pavé du côté de Thiméon ont en peu compliqué la tâche pour nous qui roulions devant."