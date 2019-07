Bruxelles est en ébullition avec le départ du Tour de France qui sera donné ce samedi.

Eddy Merckx a reçu une ovation du public jeudi en début de soirée sur le podium de la Grand-Place de Bruxelles, à l'issue de la présentation des équipes du Tour de France. Celle-ci a attiré 75.000 spectateurs dans le centre de Bruxelles, tout autour du parcours, selon un comptage officiel communiqué jeudi en fin d'après-midi sur Twitter par la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles. La "plus belle place du monde" était comble, avec plusieurs milliers de personnes rassemblées pour l'occasion. C'est à l'issue de la présentation des 176 coureurs issus des 22 équipes que la légende cycliste Eddy Merckx tant attendue a fait son apparition sur scène. La foule a scandé son prénom avec ferveur. A la question de savoir laquelle de ses 525 victoires il retiendrait le plus, il a répondu sans hésiter "le tour de France de 69 parce que c'est la plus belle victoire de ma carrière".

Ayant anticipé le succès populaire de l'événement, la police avait organisé les flux autour de la Grand-Place avec des rues réservées aux entrées et d'autres aux sorties. Les coureurs sont partis à 17H25 de la place Royale, ont traversé les Galeries royales St-Hubert et sont arrivés à la Grand-Place pour les présentations des équipes, qui se sont faites une à une.

Le public, présent en nombre, était réparti derrière des barrières de sécurité tout au long du parcours. Les cyclistes ont ensuite traversé la place de la Monnaie pour terminer leur course au Fan Park, installé place De Brouckère. La cérémonie s'est refermée vers 19H15.