Après le choc causé par le numéro de Tadej Pogacar sur le contre-la-montre du Tour France, le peloton devrait avoir une journée plutôt calme entre Tours et Châteauroux sur une longueur de 144 kilomètres. À moins que le vent ne vienne jouer les trouble-fêtes dans cette région très exposée. Mais celui-ci ne devrait pas poser trop de problème, car il sera assez faible et le plus souvent de dos pour les coureurs.

Après leur succès d'étape respectif à Pontivy et à Fougères, Tim Merlier et Mark Cavendish seront les grands favoris de cette 6e étape. Mais Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Cees Bol essayeront de tirer leur épingle du jeu. Tout comme un certain Wout Van Aert qui disputera le sprint pour la première fois sur cette Grande Boucle.

Le profil de la 6e étape

© D.R.

Suivez la 6e étape en direct commenté