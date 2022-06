Le départ fictif

Le départ réel

Ce n'est qu'à l'issue de ce départ fictif, lorsque le départ "réel" est donné par le directeur de course, que les coureurs peuvent lancer les premières attaques. C'est le directeur de course et lui-seul qui lance ce signal, en agitant son drapeau pour marquer le début du départ réel. C'est à partir de là que la course commence véritablement.

Qu'est-ce que le Grand Départ ?

Notons qu'on parle de Grand Départ pour la première étape du Tour de France. En 2019, c'est Bruxelles qui avait reçu ce privilège à l'occasion des 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx. La capitale avait mis les petits plats dans les grands en célébrant celui qu'on surnomme "Le Cannibale" et qui est considéré comme le plus grand cycliste de tous les temps. D'autres grandes villes ont aussi obtenu ce privilège par le passé: Amsterdam (1954), Cologne (1965), Dublin (1998), Londres (2007) ou encore Copenhague (2022).