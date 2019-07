Dylan Teuns disputera le premier Tour de France de sa carrière au sein de la formation Bahrain-Merida, qui a annoncé sa sélection lundi. L'Italien Vincenzo Nibali, vainqueur du Tour en 2014, sera le leader de l'équipe.

Teuns, 27 ans, a disputé deux fois la Vuelta (2016 et 2018) et une fois le Giro (2017). Pour ses débuts sur la Grande Boucle, Teuns aura la possibilité de jouer sa carte personnelle, a expliqué le directeur sportif Gorazd Stangelj. "C'est une équipe complète, qui sera compétitive sur tous types de terrain. Vincenzo pourra viser le classement général, tandis que Dylan et Matej Mohoric seront les attaquants journaliers. Nous ajoutons deux sprinteurs comme Sonny Colbrelli et le jeune Ivan Garcia Cortina ainsi que Rohan Dennis pour les contre-la-montre. Deux coureurs solides comme Damiano Caruso et Jan Tratnik complètent cette équipe bien balancée."

"Je suis très heureux de disputer mon premier Tour de France après un bon Dauphiné", a déclaré Teuns, vainqueur d'une étape et porteur du maillot jaune dans l'épreuve considérée comme une répétition générale du Tour. "Je suis confiant dans ma forme et je chercherai quelques belles opportunités."

Deuxième du dernier Tour d'Italie, Nibali indique qu'il "écoutera ses sensations" dans la première semaine. "Après l'étape de La Planche des Belles Filles, je verrai où j'en suis. Comme d'habitude, le parcours du Tour est très exigeant et plusieurs ascensions au-delà des 2 000 mètres d'altitude permettront de faire davantage de sélection."