Egan Bernal écarté, le Tour tourne de plus en plus au duel entre Primoz Roglic et Tadej Pogacar, vainqueur au Grand Colombier. Les autres vont devoir lutter pour le podium.

Non, je n’ai pas fait de cadeau à Tadej; aujourd’hui, il était vraiment très fort."

Primoz Roglic sourit et comprend la question, alors que le Tour vient de vivre un nouveau moment crucial.