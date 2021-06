Entre Changé et Laval, on attendait les spécialistes du chrono mais on a finalement eu droit à un one man show de Tadej Pogacar. Le vainqueur sortant de la Grande Boucle a ressorti ses jambes de rouleurs comme à la Planche des Belles Filles il y a 8 mois pour assomer le Tour de France avant même la première étape de montagne.

Le Slovène a ridiculisé tous ses adversaires au classement général ce mercredi après-midi mais également la plupart des meilleurs rouleurs du monde (hormis Ganna, Dennis et Evenepoel) sur les 27,2 kilomètres du contre-la-montre. Il a repoussé Stefan Kûng à 18 secondes et Wout Van Aert, peut-être pas encore à son top après son appendicite, à 30 secondes.