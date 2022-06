Hinault en jaune sur huit Tours

Bernard Hinault a gagné cinq fois le Tour de France, mais il a porté le maillot jaune dans les huit différentes éditions auxquelles il a pris part. Le Breton a en effet porté aussi le maillot en 1980, 1984 et 1986. Eddy Merckx, qui a couru sept fois le Tour, a porté le jaune lors de ses cinq succès mais également en 1975, soit dans six éditions. Il ne l’a pas fait en 1977. Comme Miguel Indurain et Jacques Anquetil, autres quintuples vainqueurs, Joop Zoetemelk a revêtu le maillot jaune au moins un jour lors de cinq éditions différentes, en 1980, année de son succès, mais également en 1971, 1973, 1978 et 1979. Parmi les coureurs qui n’ont jamais enlevé la Grande Boucle, deux ont revêtu le maillot jaune sur cinq Tours différents, André Darrigade et Fabian Cancellera. Enfin, a contrario, deux vainqueurs n’ont eu le bonheur d’être en jaune que deux jours, à chaque fois un jour sur deux éditions différentes. Jean Robic comme Jan Janssen ont enlevé leur victoire lors de la dernière étape, en 1947 pour le Français, vingt et un ans plus tard, pour le Néerlandais. Ils ont aussi été maillot jaune un seul jour lors d’une autre édition.

<<< A lire aussi: les principaux record du Tour de France >>>

Huit maillots jaunes sur un même Tour

En 1958, André Darrigade, Jos Hoevenaers, Wim Van Est, Gilbert Bovin, Gerrit Voorting, Raphäel Geminiani, Vito Favero et Charly Gaul portèrent, tour à tour, le maillot jaune. De même, en 1987, ce sont Jelle Nijdam, Lech Piasecki, Erich Maechler, Charly Mottet, Martial Gayant, Jean-François Bernard, Pedro Delgado et Stephen Roche qui portèrent au moins un jour la tunique d’or. On considère que l’Italien Ottavio Bottecchia, en 1924, et le Luxembourgeois Nicolas Frantz, en 1928, ont été les seuls maillots jaunes de ces éditions. Or, l’Italien était ex-aequo avec le Belge Théophile Beeckman à l’issue des 3e et 4e étapes, tandis que le coureur grand-ducal partageait la tête du classement général avec un ou plusieurs coureurs de la 2e à la 6e étape. Seul notre compatriote Romain Maes a conquis en 1935 le maillot jaune en gagnant la 1re étape pour le conserver trois semaines durant. Avant la création du maillot jaune, Maurice Garin, en 1903, et Philippe Thys, en 1914, avaient réussi le même exploit. L’an dernier, il y a eu trois porteurs différents du maillot jaune. D’abord, Julian Alaphilippe, auquel a succédé Mathieu van der Poel, et, enfin, Tadej Pogacar.

Vainqueur sans maillot jaune

Deux coureurs ont enlevé le Tour lors de la dernière étape en n’ayant jamais porté le maillot jaune précédemment : Jean Robic (Fra) en 1947 et Jan Janssen (P-B) en 1968. Greg LeMond (Usa) a également remporté le Tour lors de la dernière étape en 1989, mais contrairement à Robic et Janssen, l’Américain avait précédemment porté le maillot sur cette édition.

Sans le vainqueur sortant

À onze reprises, le Tour s’est élancé sans son dernier vainqueur: en 1903, bien sûr, mais aussi en 1907, 1927, 1930, 1947, 1956, 1966, 1999, 2006, 2008 et 2012.

De 11 à 174 coureurs ont fini

À l’issue du Tour 1919, considéré comme le plus dur de l’histoire, il n’y eut que onze coureurs à rejoindre Paris. Et encore, le Français Duboc, classé 8e, fut-il ensuite déclassé, pour avoir effectué une partie du parcours de la dernière étape à bord d’un véhicule, car il avait brisé son axe de pédalier. En 1906, il y avait eu 14 arrivants et 21 à l’issue de la première édition de l’épreuve. Depuis 2016, le record de coureurs qui ont fini à Paris a été porté à 174 (sur les 198 concurrents qui s’étaient élancés de Normandie trois semaines plus tôt). Le record précédent datait de 2010 avec 170 arrivés. La diminution du nombre de partants (176 ces dernières années) rend quasi impossible la possibilité d’arriver à un plus grand nombre d’arrivants.

Eddy Merckx, le collectionneur

En plus des 5 victoires, 34 étapes et 111 maillots jaunes portés, Eddy Merckx a collectionné les honneurs sur la Grande Boucle. En 1969, Eddy Merckx a (presque) tout gagné. En plus de six étapes, il a enlevé le Tour, le classement par points, le Grand Prix de la montagne (sans maillot distinctif à l’époque). Une performance qui lui a valu naturellement de remporter aussi le combiné, addition de ces trois classements, qui était symbolisé alors par le maillot blanc. Vainqueur de la combativité, il enleva aussi avec ses équipiers de Faema le classement par équipes. Seul lui échappa le classement des sprints intermédiaires. Si le classement du meilleur jeune avait existé alors, le Bruxellois qui avait 24 ans depuis un mois, se serait également imposé. En 1970, 1971 et 1972, Eddy Merckx a encore remporté respectivement quatre, trois et trois classements distinctifs. Deux autres coureurs, seulement, ont gagné trois classements lors de la même édition : Laurent Fignon en 1983 (maillot jaune, meilleur néophyte et combiné) et Tadej Pogacar à deux reprises, en 2020 et l’an passé (maillot jaune, maillot à pois et maillot blanc du meilleur jeune).

Jean Alavoine a gagné une étape à quatorze ans d’écart

Seuls, vingt coureurs ont gagné une étape à dix ans d’écart au moins. Le dernier d’entre eux se nomme Marc Cavendish à l’arrivée de la 13e étape du Tour, l’an passé, à Carcassonne. La 4e victoire du Cav est survenue treize ans, jour pour jour, après sa première à Châteauroux, en 2008. Le Britannique s’est rapproché du record du plus grand écart entre un premier et un dernier succès d’étape sur le Tour. Il est à mettre à l’actif du Français Jean Alavoine, vainqueur à Toulouse, le 19 juillet 1909, puis, presque quatorze ans plus tard, à Nice, le 10 juillet 1923. Entre ces deux succès, “Gars Jean”, comme on le surnommait, en glana quinze autres. Comme Cavendish, l’Italien Gino Bartali, le Français René Vietto et le Carolo Louis Mottiat ont gagné, eux, sur des Tours de France séparés par treize années.

Huit vainqueurs sans gagner d’étape

Egan Bernal est venu s’ajouter en 2019 à la liste des coureurs qui ont remporté le Tour de France sans avoir gagné la moindre étape.

Il est vrai que la 19e étape qui avait permis au Colombien, passé le premier au sommet de l’Iseran, de prendre le maillot jaune, a été interrompue et n’eut pas de vainqueur officiel.

Les sept coureurs qui avaient précédé Bernal sont Firmin Lambot en 1922, Roger Walkowiak en 1956, Gastone Nencini en 1960, Lucien Aimar en 1966, Greg LeMond en 1990, Oscar Pereiro en 2006 et Chris Froome en 2017. Contrairement aux six autres qui se sont imposés au moins dans une étape dans d’autres éditions, le Français Roger Walkowiak n’a, lui, jamais gagné la moindre étape sur le Tour de France, avant ou après sa victoire. Egan Bernal, 25 ans seulement, a encore le temps de combler cette lacune dans le futur.

Cinq étapes à la suite pour François Faber

Lors de sa victoire en 1909, le Luxembourgeois François Faber a dominé ses rivaux. Le “Géant de Colombes” a remporté cinq étapes consécutives, de la 2e à la 6eétape. Trois autres coureurs ont gagné quatre étapes du Tour à la suite : les Français René Pottier, de la 2e à la 5e étape en 1906, et Charles Pélissier, de la 18e à la 21e étape en 1930, ainsi que l’Italien Mario Cipollini, entre la 4e et la 7e étape en 1999.

Charles Pélissier abonné au podium des étapes

Lors du Tour 1930, Charles Pélissier, jeune frère d’Henri et Francis, a enlevé huit étapes mais il est aussi monté à dix autres reprises sur le podium pour une 2e ou 3eplace, soit 18 top-3 sur 21 étapes. Au classement final, ses piètres qualités de grimpeur lui ont valu de ne terminer qu’à la 9e place.

Raymond Poulidor, le roi du podium, n’a jamais gagné le Tour

Après que Lance Armstrong (huit podiums) a été privé de ses résultats, c’est Raymond Poulidor, qui n’a pourtant jamais enlevé le Tour, ni même jamais porté le maillot jaune, qui est le coureur à être monté le plus souvent sur le podium à Paris. En 2018, Chris Froome a rejoint ce club sélect des coureurs qui sont le plus souvent montés sur le podium final.