"Je suis prêt pour mon quatrième Tour de France", a déclaré mardi le coureur de la Jumbo-Visma. Van Aert s'est blessé au genou lors d'un camp d'entraînement après que la chaîne soit tombée de son vélo et qu'il se soit cogné le genou sur son guidon. La douleur n'a pas disparu immédiatement et il a dû mettre fin prématurément à son camp d'entraînement à Tignes. Il est revenu mardi dernier au lieu de vendredi. Après un examen médical, on lui a prescrit du repos et il a dû faire l'impasse au championnat belge. Il a été autorisé à courir et à nager, mais a dû éviter le vélo pendant quelques jours.

"Depuis samedi, je suis de retour sur le vélo, après quatre jours de repos forcé", écrit-il sur Strava. "J'ai repris avec des séances d'entraînement courtes et doubles et, lundi, j'ai pu terminer une course d'endurance plus longue sans douleur. Il semble que la douleur se soit atténuée au bon moment. L'irritation sur le dessus de ma rotule a disparu et je peux à nouveau pédaler à fond. Je tiens à remercier mon équipe, les médecins et les physiothérapeutes impliqués, ma famille et tout le monde pour leur soutien. Je suis prêt pour mon quatrième Tour de France".