Événement festif et populaire par essence, le Tour coïncidera avec un assouplissement des mesures sanitaires dans l’Hexagone.

Il est de ses repères qui offrent au quotidien l’écho d’une rassurante normalité. Sur l’autoroute A13 qui met le cap vers l’ouest de la France, les berlines ont retrouvé leur coffre de toit, les sandwichs en triangle qui collent au palais sont toujours pris d’assaut sur chacune des aires de repos et les tableaux de bord côté passager se transforment souvent en repose-pieds. Des instantanés synonymes de vacances ou… de Tour de France. Reprogrammé l’année dernière en septembre par la faute d’une crise sanitaire que l’on espère rangée dans un recoin lointain de nos esprits, la plus grande course du monde a retrouvé son sillon estival pour un Grand Départ en Bretagne, une terre de cyclisme sur laquelle elle compte bien enraciner son nouvel élan.

"Ce Tour sera celui du retour à la vie", nous lance ainsi Pierre-Yves Thouault, le directeur adjoint du cyclisme chez ASO et bras droit de Christian Prudhomme.

Lancé samedi, quatre jours avant le début de la troisième phase du déconfinement en France, l’événement s’accompagnera de mesures sanitaires considérablement assouplies, lesquelles devraient redonner à la grand-messe de juillet ses allures de fête populaire.