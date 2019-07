Après une arrivée au sprint, remporté par le Néerlandais Mike Teunissen, Bruxelles connaîtra ce dimanche le deuxième volet du Grand Départ du Tour de France 2019.

Au menu, l'exercice très particulier du contre-la-montre par équipes. Le parcours de 27,6 km traverse la capitale. Les cartes seront déjà redistribuées, certains favoris risquant de perdre du terrain.

Du Palais Royal à l'Atomium, l'un des symboles de Bruxelles depuis l'Exposition de 1958, la route emprunte de larges artères, promesse d'une moyenne élevée pour l'équipe victorieuse. Avec Deceuninck-Quick Step, qui détient le titre mondial dans la discipline, Ineos, Education First, Mitchelton, Bahrain-Merida et Jumbo-Visma, qui voudra défendre le maillot jaune du Néerlandais Mike Teunissen, sont les formations les plus souvent citées au moment des pronostics. Des équipes comme les Movistar Nairo Quintana et Alejandro Valverde, les AG2R La Mondiale ou les Cofidis de Thibaut Pinot devront limiter les dégâts pour ne pas compromettre les chances de leurs leaders. Le chronométrage, jusqu'au centième de seconde, est basé sur le quatrième homme de chaque formation.

Ces temps sont reportés au classement général individuel. Les coureurs attardés se voient imputer leur temps réel. Deux pointages intermédiaires sont prévus au Bois de la Cambre (Km 13,2) et Schaerbeek (Km 20,1). En 2018, la formation BMC avait remporté l'exercice, ce qui avait permis à Greg Van Avermaet d'enfiler le maillot jaune.

L'ordre des départs du contre-la-montre par équipes

L'ordre des départs de la 2e étape du Tour de France, un contre-la-montre par équipes qui sera disputé dimanche dans les rues de Bruxelles sur une distance de 27,6 km:

14h30: Ineos (G-B) 14h35: Arkea-Samsic (Fra 14h40: Astana (Kaz) 14h45: Groupama-FDJ (Fra) 14h50: AG2R La Mondiale (Fra) 14h55: Movistar (Esp) 15h00: Total Direct Energie (Fra) 15h05: CCC (Pol) 15h10: UAE Team Emirates (EAU) 15h15: Trek-Segafredo (USA) 15h20: Katusha Alpecin (Sui) 15h25: Cofidis (Fra) 15h30: Dimension Data (AfS) 15h35: Sunweb (All) 15h40: BORA-hansgrohe (All) 15h45: Lotto Soudal (BEL) 15h50: Mitchelton-Scott (Aus) 15h55: Bahrain-Merida (Bhr) 16h00: EF Education First (USA) 16h05: Deceuninck - Quick-Step (BEL) 16h10: Wanty-Gobert (BEL) 16h15: Jumbo-Visma (P-B).

