Le Palais des Congrès de Paris retrouve le Tour de France. Alors que le parcours de l'édition 2021, l'an dernier, avait été dévoilé à la télé à cause du covid, le monde du cyclisme retrouve la salle pour la cérémonie traditionnelle.

Christian Prudhomme a pris la parole devant un parterre de coureurs, notamment Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe ou encore Mark Cavendish pour dévoiler le programme qui les attends l'été prochain.

Comme on le sait déjà depuis longtemps, le Grand Départ sera donné du Danemark et de Copenhague avec un CLM individuel de 13 km dans les rues de la capitale danoise. La 2e et 3e étape toujours au Danemark seront réservées aux sprinters mais le vent pourrait y jouer un grand rôle.

Le peloton arrivera en France le 4 juillet. Après une première journée de repos, c'est dans le nord entre Dunkerque et Calais que les coureurs effectueront leurs premiers tours de roue sur le sol français. Le lendemain, c'est l'étape des pavés qui est attendue entre Lille et Wallers-Arenberg avec de nombreux 11 secteurs pavés empruntés.

© D.R.

Le 7 juillet, la 6e étape du Tour de France s'élancera de Belgique et de Binche, comme annoncé il y a quelques jours. Après le départ de la cité du Gille, les coureurs mettront le cap à l'est pour se diriger vers Longwy à la frontière franco-belge. Une étape qui sera dédiée aux puncheurs avec plusieurs courtes ascensions dans les derniers kilomètres.

Le première étape de montagne sera disputée le 8 juillet avec l'arrivée à la Super Planche des Belles Filles (7km à 8,7%) où Dylan Teuns s'était imposé en 2019. Le Tour fera ensuite une incursion en Suisse par Lausanne et Aigle. Avant d'arriver dans les Hautes Alpes avec quatre étapes de montagne dont deux arrivées au sommet : Alpe d'Huez et Col du Granon (situé à 2400m d'altitude). Le mythique Col du Galibier sera gravi dans chacune de ces deux étapes.

© D.R.

© D.R.

Avant de rejoindre les Pyrénées, le peloton s'arrêtera à Mende sur la Montée Laurent Jalabert et à Carcassonne où Cavendish avait remporté sa 34e victoire sur le Tour l'an dernier. Les Pyrénées seront le dernier massif empruntés par cette Grande Boucle avec trois étapes dont deux arrivées au sommet : à Péyragudes et Hautacam. Avant de remonter à Paris pour l'ultime étape, les coureurs auront une étape de transition entre Castelnau-Magnoac et un contre-la-montre difficile entre Lacapelle-Marival et Rocamadour.

Vivez la présentation du Tour de France 2022