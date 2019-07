Entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, le peloton (toujours au complet !) va parcourir 175 kilomètres et devra se farcir quatre ascensions répertoriées dont la côte des Trois-Epis (2e catégorie, 5km à 6,7% de pente moyenne) et la côte des Cinq Châteaux (3e catégorie, 4,6km à 6,1%) dans les 40 derniers kilomètres. On oublie les sprinters et peut-être même certains puncheurs dans les candidats à la victoire.Les baroudeurs pourraient tirer les marrons du feu pour la première fois sur cette édition 2019. Le début d'étape légèrement escarpé devrait permettre aux coureurs les plus costauds de se glisser dans l'échappée. La suite ? Elle dépendra de la taille du groupe qui prend la poudre d'escampette et de la façon dont Alaphilippe gère cela. Il n'est pas exclu de voir le Français faire une "Van Avermaet" et tenter de prendre l'échappée pour défendre son maillot jaune tout seul, comme un grand. Une chose est certaine: ce sera difficile pour la Deceuninck-Quick.Step de contrôler toute l'étape si un groupe conséquent s'envole dans les premiers kilomètres.Des coureurs comme Sagan, Schachmann, Matthews ou les Belges Wellens, Benoot, De Gendt, Van Avermaet et Van Aert auront des prétentions ce mercredi. Certains devront sans doute prendre le risque d'attendre leur heure, dans le peloton. Comme Sagan qui ne recevra probablement pas de bon de sortie de la part de ses concurrents au maillot vert...