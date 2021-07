Le palmarès de Wout Van Aert sur le Tour résume en quelques lignes l’éclectisme de l’Anversois : trois victoires d’étapes au sprint, une en haute montagne et une dans le contre-la-montre. Battu (4e) sur le premier chrono de cette Grande Boucle, l’Anversois a remis les pendules à l’heure dans les vignobles du Bordelais en s’imposant dans l’une de ses spécialités 36 ans après le dernier succès d’un coureur belge dans l’exercice sur la plus grande course du monde (Erik Vanderaerden en 1985).