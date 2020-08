Déjà frappée du sceau du coronavirus, le Grand Départ de Nice a tourné à la confusion avec une 1re étape neutralisée en grande partie par les coureurs, en raison des multiples chutes générées par la pluie.

"Je n’avais jamais vu ça", expliqua Tiesj Benoot, un des rares à ne pas s’être retrouvé au sol dans un peloton qui franchit en ordre très dispersé la ligne d’arrivée sur une Promenade des Anglais frappée de désolation. "Par endroits, on aurait dit du verglas. Si on avait vraiment fait la course, je ne pense pas que dix coureurs auraient fini ensemble."