La perspective de la très difficile étape de ce mercredi avec arrivée au sommet du terrifiant col de la Loze a conduit les favoris à s’octroyer un répit supplémentaire.

Si l’on excepte la courte passe d’armes entre Tadej Pogacar et Primoz Roglic sur la dernière bosse montant à Côte 2000, au-dessus de Villard-de-Lans, les prétendants à la victoire finale et aux principaux accessits de ce 107e Tour de France ont prolongé de quelques heures la journée de repos de la veille, une fois l’échappée du jour partie. Toutes les éditions du Tour de France s’offrent régulièrement ce genre de pauses, très relatives il est vrai, car la distance et les difficultés s’accumulent…