Le boulot de Wout sur l’étape de ce mardi ? Ce ne sera certainement pas de porter les bidons…"

Lâchée dans un sourire au départ de Sisteron, la petite phrase de Grischa Niermann, l’un des deux directeurs sportifs de la formation Jumbo-Visma, prenait tout son sens quatre heures plus tard, sur les hauteurs d’Orcières-Merlette, après que le vainqueur de Milan-Sanremo et des Strade Bianche s’est mué en véritable locomotive du train Jumbo-Visma pour porter ses leaders Roglic et Dumoulin jusqu’à l’approche de la flamme de rouge de cette première arrivée au sommet. Un tempo très impressionnant qui fit décrocher des grimpeurs comme Carapaz, Martinez ou Higuita ! "Ce n’était pas initialement prévu que je travaille jusque là, souriait le triple champion du monde. Bennett et Kuss devaient accompagner Roglic et Dumoulin, mais ils n’étaient pas idéalement positionnés au pied de la dernière montée alors que j’étais aux côtés de nos leaders. J’ai donc pris mes responsabilités…"