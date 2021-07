"Je le regardais déjà gagner lorsque j’étais enfant et avait le sentiment qu’il s’agissait d’un homme fusée, rigolait le maillot jaune Tadej Pogacar. Alors, le voir lever les bras aujourd’hui encore c’est juste énorme. Chapeau !" Wout van Aert, qui avait promis de tenter de défendre au mieux le record de 34 succès d’Eddy Merckx, était lui aussi très impressionné par la performance du Cavendish. "C’est fou de se dire qu’il a remporté autant de succès sur le Tour" , commentait celui qui avait franchi la ligne en 15e position à Carcassonne. "C’est un peu stupide de chercher à le comparer à Merckx car il s’agit de coureurs évidemment totalement différents, mais en égalant Eddy il entre ni plus ni moins dans l’histoire du cyclisme. C’est une performance énorme… Waouw !"