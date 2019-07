Le champion olympique a intégré l’échappée pour aller à la chasse aux points à Grammont et sur le Bosberg.

Au mois de février dernier, dans le confort d’un hôtel de luxe de la banlieue de Mascate, Greg Van Avermaet s’était laissé aller à la confidence en marge du Tour d’Oman.

“Les ascensions du Mur de Grammont et du Bosberg sur le Tour ? Elles sont placées bien trop loin de l’arrivée pour espérer qu’elles puissent être décisives, mais pourquoi pas aller y chercher le maillot à pois? Une tunique distinctive sur la plus grande course du monde lorsque celle-ci passe en Belgique, cela ne se refuse pas…”

S’il sembla un temps avoir revu son plan en prélude de ce Grand Départ, puisqu’il avait affirmé vendredi finalement préférer s’économiser dans la perspective du chrono par équipes de dimanche et de l’étape vers Epernay de lundi, le champion olympique intégra tout de même l’échappée dès le kilomètre trois, en compagnie de Berhane, Würtz et Meurisse. Pour ensuite passer en tête au sommet du Mur de Grammont (3 e catégorie) et deuxième derrière le coureur de chez Wanty-Groupe Gobert en haut du Bosberg. Deux points au classement de la montagne synonymes de maillot à pois pour le coureur de chez CCC.

“J’avoue avoir un peu caché mon jeu ces derniers jours car je souhaitais ne pas trop éveiller l’attention de mes concurrents, souriait le Waeslandien. Mais ce maillot constituait un petit objectif depuis un bon moment déjà. Le Mur de Grammont est une difficulté que je gravis souvent à l’entraînement et y passer avec le Tour, cela n’arrivera probablement plus dans ma carrière. Je voulais donc y faire un truc, c’est un peu symbolique (rires)... Et puis cela va me permettre de vivre les deux prochaines étapes en Belgique avec un maillot distinctif sur les épaules.”

Une tuniqueque Greg Van Avermaet ne défendra pas bec et ongles dans les prochains jours.“Je sais de toute manière que je ne la ramènerai pas à Paris (rires)... Ce maillot est sympa et je suis heureux qu’il vienne compléter ma collection, mais je préfère remporter une étape d’ici à l’arrivée sur les Champs Elysées.”