Bien présent, une fois encore, le champion olympique n’a pu tirer bénéfice de l’étape.

L’équipe CCC n’a pas hésité à appuyer l’action de Bora qui visait à éliminer la plupart des sprinters dans la première moitié de l’étape. “C’est ce que nous avions décidé dans la réunion d’avant-course”, commenta Greg Van Avermaet à sa descente de machine. “Le but était de placer Matteo(Trentin) et moi en bonne position pour l’arrivée. Moins, il restait de sprinter dans le peloton, plus nos chances augmentaient, c’est pourquoi, nous avons aidé.”