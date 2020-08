Van Avermaet veut débloquer son compteur 2020 sur le Tour: "quatre à cinq occasions pour une victoire d’étape" Tour de France Quentin Finné © BELGA

Greg Van Avermaet veut décrocher son premier succès de la saison sur le Tour et rêve d’à nouveau endosser le maillot jaune dans la première semaine de l’épreuve.



Quand le masque ‘anonymise’ un peu plus des coureurs arborant déjà lunettes et casque, la couleur or de son équipement rend Greg Van Avermaet identifiable au premier coup d’œil. Très régulier depuis la reprise de la compétition, le champion olympique veut lever les bras pour la première fois de la saison sur ce qui sera son huitième Tour de France.



(...)