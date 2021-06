Ceux qui pensent que Mathieu Van der Poel peut enlever le samedi 26 juin la première étape du Tour de France à Landerneau et combler en un jour à peine une lacune qui a fait connaître à Raymond Poulidor, son grand-père, la gloire sans maillot jaune, comme Poupou avait intitulé une de ses biographies, puiseront une bonne dose d’optimisme dans ce constat. Et ses rivaux y trouveront une raison de s’inquiéter.

Depuis 2018, saison à partir de laquelle il s’est de plus en plus tourné vers la route, le Néerlandais a disputé onze courses à étapes. Dans sept d’entre elles, MvdP a gagné la première étape en ligne (deux avaient été précédées d’un prologue). Surtout, Van der Poel a remporté au moins un succès d’étape dans ces onze courses, les Boucles de la Mayenne, l’Artic Race of Norway (deux fois), le Tour d’Antalya, le Circuit de la Sarthe, le Tour de Grande-Bretagne, Tirreno-Adriatico (deux fois), le BinkBank Tour, le Tour UAE et, tout récemment, le Tour de Suisse, ces cinq dernières épreuves émargeant au WorldTour.



(...)