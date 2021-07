Depuis son bureau de Tubize, où est désormais installé le siège de la fédération belge de cyclisme, Sven Vanthourenhout n’a pas raté une miette de la 11e étape de ce Tour de France remportée mercredi par Wout Van Aert.

"J’ai allumé ma télévision quelques minutes avant le départ réel, soufflait le sélectionneur national. Et lorsque j’ai vu avec quelle détermination Wout tentait de créer un contre derrière Alaphilippe et Quintana en début de course afin d’intégrer l’échappée, j’ai tout de suite compris qu’il avait dans l’idée d’aller chercher l’étape. Mais entre vouloir et pouvoir, la frontière est parfois grande, surtout lorsqu’il s’agit de l’un des succès les plus prestigieux à aller conquérir sur ce Tour…"

La double ascension du Ventoux donnait à cette 11e étape de faux airs de ressemblance avec le tracé olympique de Tokyo.