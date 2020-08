Le mariage des couleurs terre et azur de la tunique sonne comme une métaphore. Historiquement installée à Chambéry, au cœur de la Savoie et à l’entrée des Alpes, la formation AG2R-La Mondiale a toujours porté le regard vers le ciel et ses sommets. "La montagne fait partie de notre ADN", sourit son manager, Vincent Lavenu.

Une volonté de s’élever qui prendra pourtant une tout autre orientation la saison prochaine. En recrutant les Belges Greg Van Avermaet (35 ans), Stan Dewulf (22 ans) et Gijs Van Hoecke (28 ans), le Suisse Michael Schär (33 ans) ou encore le Luxembourgeois Bob Jungels (27 ans) pour 2021, l’équipe française donnera un accent un peu plus classique encore à un noyau comptant déjà les frères Naesen dans ses rangs. Décryptage d’une mue avec le boss de l’une des plus anciennes structures du peloton pro.

Vincent Lavenu, de la montagne aux pavés, votre équipe s’engagera dans un virage important de son histoire la saison prochaine. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce choix ?