La formation néerlandaise a dévoilé mardi le nom des cinq coureurs qui épauleront les trois leaders désignés que sont Wout van Aert, le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard. Il s'agit des Belges Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck, du Français Christophe Laporte, du Néerlandais Steven Kruijswijk et de l'Américain Sepp Kuss. L'équipe visera à la fois le maillot jaune avec Roglic et Vingegaard et le maillot vert avec Wout van Aert. "Nous avons plusieurs ambitions, nous avons donc choisi des coureurs qui sont les meilleurs sur différents terrains", explique le directeur sportif Merijn Zeeman dans un communiqué de Jumbo-Visma.

Van Aert, 27 ans, va disputer son 4e Tour. Vainqueur de deux étapes en 2019 et 2020, il avait enlevé trois étapes l'année dernière: la 11e étape au Mont Ventoux, le contre-la-montre de Saint-Emilion et le sprint final sur les Champs-Elysées.

Benoot, 28 ans, va prendre le départ de sa 6e Grande Boucle, la première au service de Van Aert. Ce sera le premier Tour pour Van Hooydonck, 26 ans, après deux participations au Tour d'Espagne.

Triple vainqueur de la Vuelta, Roglic, 32 ans, ne s'est jamais imposé au Tour. Il avait porté le maillot jaune pendant onze jours en 2020, avant de terminer 2e derrière Tadej Pogacar. L'année dernière, diminué par une chute dans la 3e étape, le Slovène avait abandonné après la 9e étape. Désigné leader des Jumbo à la suite du départ de Roglic, Vingegaard, 25 ans, avait terminé 2e de sa première Grande Boucle derrière Pogacar.

Roglic vient de remporter le Critérium du Dauphiné devant Vingegaard, tandis que Van Aert est reparti de l'épreuve avec le maillot vert.