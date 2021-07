La vingtième étape du 108e Tour de France se déroule, ce samedi, entre Libourne et Saint-Emilion. Ce contre-la-montre individuel, long de 30,8 kilomètres, devrait figer le classement général entre la deuxième et la dixième place. Légèrement vallonné et ne proposant aucune ascension répertoriée, ce chrono devrait sourire à un gros rouleur.

Tadej Pogacar (UAE Emirates), vainqueur du premier contre-la-montre individuel entre Changé et Laval (5e étape), est l’un des favoris du jour. Si toutefois le Slovène se donne à fond car il possède une marge suffisante au classement général pour ne pas prendre de risque. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), troisième à Laval, pourrait également avoir son mot à dire dans un exercice qu’il affectionne.

Les favoris pour la victoire d’étape sont toutefois à chercher chez les coureurs qui n’ont pas ou plus d’ambition au classement général. Stefan Küng (Groupama-FDJ) et Wout van Aert (Jumbo-Visma), respectivement deuxième et quatrième à Laval, ont une belle carte à jouer dans les vignes du Bordelais.

L’arrivée du dernier coureur à s’élancer, à savoir Tadej Pogacar, est prévue aux alentours de 17h53.

Horaire de départ des principaux coureurs :

13 h 54 : Stefan Bissegger

14 h 31 : Thomas De Gendt

15 h 33 : Stefan Küng

15 h 57 : Geraint Thomas

16 h 03 : Richie Porte

16 h 43 : Wout van Aert

17 h 01 : Rigoberto Uran

17 h 03 : Pello Bilbao

17 h 05 : Guillaume Martin

17 h 07 : Alexey Lutsenko

17 h 09 : Enric Mas

17 h 11 : Wilco Kelderman

17 h 13 : Ben O'Connor

17 h 15 : Richard Carapaz

17 h 17 : Jonas Vingegaard

17 h 19 : Tadej Pogacar