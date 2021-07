Tadej Pogacar (UAE Emirates) aurait-il pu battre Wout van Aert s’il avait fait le chrono de Saint-Emilion à fond ? On ne le saura jamais mais il est probable que non tant le Belge a dominé le dernier contre-la-montre de ce Tour de France de la tête et des épaules. En avance à tous les chronos intermédiaires, le coureur Jumbo-Visma a juste été battu de quatre secondes dans le dernier partiel par Kasper Asgreen (Deceuninck – Quick-Step).



(...)