La vingtième étape de la Grande Boucle relie, ce samedi, Lure à la Planche des Belles Filles par le biais d’un contre-la-montre de 36,2 kilomètres. Le seul chrono de cette 107e édition se décompose en deux temps avec une première partie relativement plate de 30,3 kilomètres suivie d’une ascension de 5,9 kilomètres à 8,5 % classée en première catégorie.

Cette étape, placée la veille de l’arrivée à Paris, est une occasion en or pour certains cadors de grapiller quelques places au classement général. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) semble disposer d’une marge suffisante de 57 secondes pour conserver son maillot jaune. La lutte pour les deuxième et quatrième places pourrait être palpitante puisque Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Miguel Angel Lopez (Astana) ne sont séparés que par trente secondes alors que Mikel Landa (Bahrain-McLaren) n’accuse qu’un retard de 22 secondes sur Richie Porte (Trek-Segafredo). Plus loin dans le classement, Adam Yates (Mitchelton-Scott) et Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) devront se méfier d’un éventuel retour de Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), spécialiste de l’effort solitaire.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 30e du classement général s’élance à 16h16 alors que le maillot jaune entre en piste à 17h14 pour une arrivée prévue vers 18h09. Wout Van Aert (Jumbo-Visma), l’un des favoris pour la victoire d’étape, prend son envol à 16h36.

La lutte pour le maillot à pois sera sans doute le fil rouge de la journée. Les principaux protagonistes du classement du meilleur grimpeur, Richard Carapaz (Ineos) et Tadej Pogacar, s’élancent respectivement à 16h50 et 17h12. L’Equatorien et le Slovène ne sont séparés que de deux points alors que les coureurs auteurs des six meilleurs temps enregistrés dans la Planche des Belles Filles récolteront 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point.