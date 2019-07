Elia Viviani est une des trois branches du trident de l'équipe Deceuninck - Quick-Step pour ce 106e Tour de France qui débute samedi à Bruxelles. Le sprinteur italien, avec le puncheur français Julian Alaphilippe et le grimpeur espagnol Enric Mas, sera chargé d'alimenter le compteur victoires de la formation belge. "Nous connaissons nos qualités. Nos adversaires sont très forts mais si nous restons concentrés et appliqués, nous aurons des opportunités de victoire", a déclaré Viviani jeudi lors de la présentation de son équipe. Viviani, 30 ans, débutera la Grande Boucle pour la seconde fois de sa carrière. En 2014, sous les couleurs de Cannondale, il n'avait pas fait mieux qu'une 17e place. Depuis lors, il a remporté trois étapes au Tour d'Espagne et cinq sur celui d'Italie. "Après mes succès à la Vuelta et au Giro, gagner ici est très important pour moi", a lancé le champion olympique de l'omnium en 2016 à Rio. "Je suis déjà très concentré sur la première étape. Avec le sprint à Paris, c'est le plus important."

Sevré de succès lors du dernier Tour d'Italie, où il a terminé 2e à trois reprises, Viviani a assuré avoir tourné la page de cette petite déception. "C'est du passé. Je suis ravi d'être de retour en forme et d'avoir gagné deux étapes sur le Tour de Suisse. C'était d'ailleurs une acclimatation parfaite avant le Tour", a-t-il assuré.

Pour l'Italien, la puissance et la maîtrise de son train pourraient faire la différence. "Nous connaissons notre force et je pense que cela peut être décisif. Avoir cette équipe autour de moi me facilite vraiment la tâche. Mon train est capable d'analyser et de prendre la bonne décision en peu de temps", a avancé Viviani avant d'encenser Michael Morkov. "C'est vraiment celui qui gère tout ça. Il sait quand il faut faire le bon mouvement dans les derniers kilomètres. C'est sûrement lui qui fait la différence car c'est le meilleur dans ce domaine. L'avoir à mes côtés est une grande chance", a ponctué Viviani, six victoires en 2019.