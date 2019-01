L'équipe belge a reçu son invitation ce jeudi !

Le Tour de France, qui s'élancera le 6 juillet de Bruxelles et arrivera le 28 juillet sur les Champs-Elysées de Paris, a délivré ses premières invitations. Conformément au règlement de l’Union Cycliste Internationale, les dix-huit équipes UCI WorldTeams sont engagées d’office. En plus de ces dix-huit équipes, les organisateurs ont décidé d’attribuer une invitation aux deux premières équipes du classement Europe Tour, Wanty-Gobert et Cofidis.

Les deux dernières places seront attribuées prochainement. Elles devraient se jouer entre Direct Energie, Arkéa-Samsic, Vital Concept-B&B Hotels, Euskadi-Murias et Roompot-Charles.

Il s'agit du troisième Tour de France d'affilée pour la formation belge. Elle a terminé en tête du classement des équipes de l'Europe Tour de l'UCI (2e division) en 2018 comme en 2016 et 2017. Cofidis a pris la 2e place de ce classement en 2018. La formation française avait aussi été invitée sur la Grande Boucle l'année dernière.