Pour la première fois sur ce Tour de France, ce n’est pas un coureur belge qui est monté sur le podium protocolaire jeudi à Valloire pour endosser un maillot à pois de meilleur grimpeur désormais propriété de Romain Bardet après que Greg Van Avermaet puis Tim Wellens en avaient fait un joyau de notre couronne.

Conscient de l’importance d’une journée qu’il avait qualifiée de "décisive" dans la perspective d’une victoire finale au classement de la montagne, le coureur de chez Soudal-Lotto n’avait pas manqué la bonne échappée d’une trentaine de coureurs en début de course. "La première mission du jour était remplie", commentait le Limbourgeois. "J’avais alors de très bonnes sensations mais j’ai compris à l’approche du sommet du col de Vars que j’ai franchi en tête (10 pts) que les points intéressaient également Bardet et que celui-ci avait peut-être bien fait de cette tunique son objectif de fin de Tour. Dans l’Izoard, j’ai ensuite connu un coup de moins bien et dû laisser filer les meilleurs grimpeurs de notre groupe. Cela n’a rien de honteux, car Bardet a d’autres références que moi sur ce terrain, mais il est toutefois dommage que Tiesj (Benoot) ne m’ait pas directement attendu à ce moment de la course…"

Une petite phrase qui laisse deviner une nouvelle forme de tension entre deux coureurs qui s’étaient déjà brouillés sur les Strade Bianche 2017 mais avaient ensuite compris qu’il était de leur intérêt commun de retisser un lien presque rompu et de cohabiter de manière plus harmonieuse.

Désormais pointé à douze points de Romain Bardet, Tim Wellens n’a pas rendu les armes pour autant. "Il reste encore deux grosses étapes alpestres au programme lors desquelles je tenterai ma chance jusqu’au bout, même si je suis pleinement conscient que la mission s’annonce difficile", souriait celui qui se mariera avec sa compagne Sophie à l’automne prochain. "J’ai vraiment pris goût à cette tunique qui m’a permis de vivre une expérience fantastique durant quinze journées. J’avais déjà porté le maillot de meilleur grimpeur du Giro mais la portée médiatique de la tunique est tout autre sur le Tour."

Tiesj Benoot: "Pas d’accord avec la tactique"

"Le premier objectif de la journée était de prendre l’échappée avec Tim pour tenter d’aller conquérir des points dans la perspective du classement de la montagne ; c’est ce que nous avons réussi. Dans la montée de l’Izoard, il n’était cependant plus possible de suivre les meilleurs grimpeurs et mon directeur sportif m’a alors demandé de me relever pour attendre Tim. Je n’étais pas d’accord avec cette décision tactique ; nous avons d’ailleurs eu une discussion sur ce sujet, car je pense que j’aurais pu priver certains rivaux de points sur cette difficulté en allant en chercher moi-même. Mais je me suis plié à ce choix. Cette sixième place est ce que je pouvais ambitionner de mieux face à des gars comme Bardet ou Quintana. Depuis ma chute dans la 2e semaine, je ne dispose pas de mes meilleures jambes, mais cela va de mieux en mieux."