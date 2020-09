Une occasion, une victoire ! Wout Van Aert n’a pas laissé passer sa chance sur ce Tour que son équipe domine.

Sous les platanes de l’avenue du Maréchal Foch, où était donné le départ de l’étape, à Gap, Wout Van Aert se félicitait mercredi matin d’avoir obtenu de son équipe l’autorisation de jouer sa propre carte en cas d’arrivée groupée. "Cette étape m’offre quelques perspectives, avec un final dur, disait le Campinois. Je l’ai bien étudiée dans le livre de route, le final me convient, je vais me mêler au sprint."

Un peu plus de quatre heures vingt-et-une minutes plus tard, le coureur de Jumbo-Visma avait saisi pleinement sa chance pour s’imposer dans les rues de Privas, la préfecture ardéchoise. Une occasion, un but ! "Cela donne encore plus de saveur à ce succès", souriait l’Anversois dont on se souviendra qu’il avait préféré ne pas se mêler au sprint chaotique samedi sur la promenade des Anglais, avant de sacrifier ses chances le lendemain en aidant Tom Dumoulin à repartir dans la montée du col des Quatre Chemins.