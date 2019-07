Victime d'une lourde chute vendredi durant le contre-la-montre du Tour de France, Wout van Aert (Jumbo-Visma) pourrait être autorisé à quitter l'hôpital lundi.

"Wout s'en sort bien vu les circonstances", a déclaré son directeur sportif Nico Verhoeven. "La saison sur route est officiellement terminée. Le chirurgien a évoqué une période de revalidation de deux mois. Wout voit les choses différemment".

Wout Van Aert a chuté dans le dernier kilomètre du contre-la-montre et souffre d'une blessure à la cuisse. Il a été opéré à l'hôpital de Pau et y a passé la nuit. "Wout restera encore ce week-end à l'hôpital", a précisé le directeur sportif. "Il est possible qu'il puisse rentrer chez lui lundi, mais il n'y a encore aucune certitude à ce sujet, car les médecins ne veulent prendre aucun risque par rapport aux infections. Wout a passé une bonne nuit et n'a pas eu trop de douleurs."

Les médecins ont évoqué une période de revalidation de deux mois. "En principe, sa saison de cyclocross débute en octobre. Reste à voir si cela sera le cas. Nous ne le laisserons pas reprendre trop tôt."