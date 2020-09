Entre Sagan et Van Aert, le sprint a été houleux, au point que le Slovaque soit disqualifié. Le maillot vert s’éloigne…

Wout Van Aert semblait bien parti pour réussir la passe de trois sur l’avenue John Fidgerald Kennedy quand le Belge commença à buter sur le vent de face qui soufflait sur Poitiers.

Sur sa droite, Peter Sagan, qui était dans sa roue, voulut passer en force entre le vainqueur de Milan-Sanremo et les panneaux publicitaires. Pour bien écarter le coureur de Jumbo-Visma, le Slovaque s’aida du coude et même de la tête. Avec laquelle il asséna deux coups à Van Aert, histoire de bien lui faire comprendre qu’il entendait se faufiler coûte que coûte. Tandis qu’à leur gauche Caleb Ewan et Sam Bennett se félicitaient sportivement la ligne franchie, l’Australien ayant cette fois devancé son bourreau irlandais de la veille, Sagan et Van Aert poursuivirent leur différend dans la zone d’arrivée, où le Belge dit son fait en anglais ("F...") au coureur de Bora-Hansgrohe, appuyant son discours d’un doigt d’honneur ferme qui lui valut une amende de 200 francs suisses.