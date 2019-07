Le Belge Wout van Aert, toujours deuxième du général et porteur du maillot blanc, a été beau joueur lundi à Epernay, saluant la perfomance du Français Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), vainqueur en solitaire après 15 kilomètres d'effort.

"Nous avons fait du bon travail mais Alaphilippe était trop fort, il mérite son succès", a déclaré le coureur de l'équipe Jumbo-Visma après l'arrivée de cette 3e étape du Tour de France.

L'équipe Jumbo-Visma, autoritaire lauréate du contre-la-montre par équipes à Bruxelles dimanche, a également perdu le maillot jaune, passé des épaules de Mike Teunissen à celles d'Alaphilippe. "On avait deux options au départ de l'étape, avec Mike Teunissen et moi. Mais, pendant la course, il est venu me dire qu'il ne se sentait pas assez fort et que j'étais libre de jouer ma carte. Mon but, c'était de rester aussi longtemps que possible à l'avant et de me battre pour le maillot jaune. Ces côtes étaient bien plus raides que ce que j'attendais."

Spécialiste des laboursé, Wout van Aert, 24 ans, est à 20 secondes du Français au général. "C'est un peu dur de me retrouver si près du maillot jaune. Je me suis retrouvé avec tous les coureurs du classement général et les spécialistes des classiques. Je suis déjà heureux de garder le maillot blanc, c'est déjà bien. On a eu un weekend extraordinaire, aujourd'hui c'était trop dur pour nous. Demain (mardi), on va chercher la victoire d'étape avec Dylan (Groenewegen) qui se sent mieux."