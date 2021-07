Dans les derniers moments de l’étape dont il savait qu’elle ne lui échapperait plus, alors que, escortant sa marche triomphale dans les rues surchauffées de Malaucène, résonnaient le hurlement des cohortes de supporters belges déchaînés et les applaudissements ébahis de tous les fans de cyclisme témoins de son énorme exploit, Wout van Aert n’a pu contenir des larmes et des frissons d’émotion.

En un instant, le champion de Belgique a réalisé alors ce qu’il venait de faire. Lui, le spécialiste du cyclo-cross, devenu l’un des tous meilleurs coureurs sur route, collectionneur de classiques s’imposait dans l’étape de montagne la plus prestigieuse de ce Tour de France, au terme d’une double et inédite ascension du légendaire Mont Ventoux.

Wout van Aert vit, aussi, défiler devant ses yeux tous les sacrifices qu’il avait consentis depuis des années, toutes les souffrances et périodes difficiles par lesquelles il était passé pour revenir au plus haut niveau. Et toujours plus haut. D’abord, après la terrible chute dont il avait été victime dans le chrono du Tour à Pau, en 2019. Un accident qui faillit lui coûter sa carrière car un tendon de sa cuisse avait été mal recousu dans le Béarn. Ensuite, plus récemment, quand une crise suivie d’une opération en urgence de l’appendicite avait retardé sa préparation au Tour. Au point qu’il n’aborda pas de manière optimale la Grande Boucle, sa troisième. Il y manqua les premiers rendez-vous, pourtant tous taillés à sa mesure, dont Julian Alaphilippe puis, surtout, Mathieu Van der Poel furent les principaux héros. Mais sa formidable victoire en Provence efface tous ces contretemps, toutes ces déceptions.