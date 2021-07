Ce samedi, le deuxième et dernier contre-la-montre du Tour ne provoquera pas un bouleversement de situation comme celui que nous avions connu l’an dernier dans les Vosges. Avec respectivement 5:45 et 5:51 d’avantage sur Jonas Vingegaard et Richard Carapaz, Tadej Pogacar peut dormir sur ses deux oreilles, le Slovène ne perdra pas son maillot jaune ce samedi au cours du chrono tracé dans les vignobles du bordelais.