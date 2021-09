© Twitter Tour of Britain

Dans la chaleur du pays de Galles, entre Llandeilo et le Jardin botanique national, Ineos a notamment profité de la présence dans ses rangs du double champion du monde de contre-la-montre Rohan Dennis qui partira la saison prochaine chez Jumbo-Visma.

L'Australien de 31 ans a joué un vilain tour à son futur coéquipier, Wout van Aert, leader virtuel du classement général jusqu'à l'arrivée d'Ineos.

Le retard de 20 secondes accusé par la formation néerlandaise, finalement 3e, sur la ligne d'arrivée fait que le vice-champion olympique sur route se retrouve 3e à 16 secondes de Hayters et 10 de Dennis.

Avant cela, l'équipe Deceuninck-QuickStep, emmenée par le champion du monde en titre Julian Alaphilippe, avait pris temporairement les commandes de l'étape, mais avec 3 petites secondes d'avance seulement sur Jumbo-Visma, après une fin de parcours difficile.

L'avantage aurait de toute façon été insuffisant pour que le Français puisse espérer endosser le maillot de leader, même si Ineos n'avait pas ensuite amélioré encore nettement la marque.

Alaphilippe se hisse toutefois à la 4e place du général, à 7 secondes de van Aert qui le précède et à 23 du leader.

Avec encore 5 étapes à courir, la course reste cependant très ouverte.

Mercredi, la quatrième étape sera la plus longue de la course (210 km), avec deux cols de deuxième catégorie et deux de première, dont une montée finale de 1,9 km avec une pente moyenne de 9,8%.