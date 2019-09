Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 5e étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.HC) disputée sur 174,1 km à Birkenhead Park mercredi. C'est sa 3e victoire dans cette édition.

Son compatriote Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) doit lui céder son maillot de leader au classement général à l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), 3e de l'étape.

Les Britanniques Jakob Scott (SwiftCarbon Pro Cycling), Robert Scott (Team Wiggins Le Col) et Matthew Bostock (Canyon dhb p/b Bloor Homes) ainsi que le Danois Emil Vinjebo (Riwal Readynez) ont composé l'échappée du jour. Ces deux derniers resteront devant jusqu'à six kilomètres du but.

Un nouveau sprint venait solder l'étape avec le succès du maître des lieux, Dylan Groenewegen, 26 ans, qui a devancé sur la ligne le Britannique Matt Walls (Team Grande-Bretagne) et Matteo Trentin. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) est 6e et premier Belge. Tom Van Asbroeck (Israël Cycling Academy), 8e, finit aussi dans le top 10.

Trentin possède 3 secondes d'avance sur Mathieu van der Poel et dix sur Jasper De Buyst, 3e au général.

Jeudi fera place à une épreuve individuelle contre le chrono de 14,4 km à Pershore. Ce Tour de Grande-Bretagne, remporté l'an dernier par le Français Julian Alaphilippe, s'achève samedi à Manchester.